В России начали производстить COVID-вакцину AstraZeneca на экспорт

По его словам, в России уже производятся иностранные вакцины, среди которых и AstraZeneca. При этом он отметил, что эти вакцины производятся на экспорт.

Объясняя производство за рубеж, Осьмаков добавил, что "Россия в полном объеме обеспечена собственными вакцинами".