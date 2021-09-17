В России начали производстить COVID-вакцину AstraZeneca на экспорт

По его словам, в России уже производятся иностранные вакцины, среди которых и AstraZeneca. При этом он отметил, что эти вакцины производятся на экспорт.
Объясняя производство за рубеж, Осьмаков добавил, что "Россия в полном объеме обеспечена собственными вакцинами".
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил о производстве вакцины AstraZeneca в июле 2020 года. Он называл это "коммерческим соглашением двух компаний".
Глава совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик в июле прошлого года объяснял Finanz.ru, что по соглашению компания предоставит технологические мощности для производства вакцины AstraZeneca. "Р-Фарм" будет выступать в роли хаба для поставок в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ, отмечал он.
Вакцину AstraZeneca производят в Великобритании (в Оксфорде и Киле). Третий завод, в Рексеме, разливает вакцину во флаконы и упаковывает их для распространения, сообщило ВВС. В конце марта управление ЕС по лекарственным средствам одобрило производство вакцин AstraZeneca для ЕС в Лейдене (Нидерланды). По лицензии ее также производят в Южной Корее (AstraZeneca-SKBio) и в Индии (Covishield).