Украина должна увеличить COVID-вакцинцию препаратом AstraZeneca в пять раз, иначе он испортится – КШЭ

Он отметил, что в Украине за время кампании по вакцинации использовали 11 млн доз вакцины и столько же доз сейчас находится в стране.
С начала августа Украина получила более 3 млн доз вакцины AstraZeneca. По состоянию на сейчас 3 млн доз препарата остаются неиспользованными
"С текущими темпами вакцинации препаратом AstraZeneca – около 10 тыс. прививок в сутки – с каждым днем увеличивается риск того, что вакцина не будет использована полностью... Во избежание порчи вакцины необходимо увеличивать темпы ее использования в пять раз", – подчеркнул Ганиченко.
По его словам, это можно сделать путем комбинации AstraZeneca с другими вакцинами (например, первая доза AstraZeneca и вторая Pfizer или первая доза Sinovac и вторая AstraZeneca), введением третьей бустерной дозы AstraZeneca или общим увеличением вакцинации.
Также можно передать вакцину в другие страны, которые смогут ее освоить, или частично ограничить использование других вакцин.
Ганиченко подчеркнул, что решение по вакцине AstraZeneca нужно принимать немедленно, поскольку срок ее годности истекает в конце октября и конце ноября.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 сентября в Украине первую дозу получили почти 6 млн человек, а 4,9 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.
С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.