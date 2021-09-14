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Украина должна увеличить COVID-вакцинцию препаратом AstraZeneca в пять раз, иначе он испортится – КШЭ

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С начала августа Украина получила более 3 млн доз вакцины AstraZeneca
С начала августа Украина получила более 3 млн доз вакцины AstraZeneca
Фото: EPA

Киевская школа экономика предупредила о том, что из-за недостаточных темпов вакцинации от коронавируса в Украине может испортиться большое количество вакцины AstraZeneca. Об этом на брифинге 14 сентября сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что в Украине за время кампании по вакцинации использовали 11 млн доз вакцины и столько же доз сейчас находится в стране.

С начала августа Украина получила более 3 млн доз вакцины AstraZeneca. По состоянию на сейчас 3 млн доз препарата остаются неиспользованными

"С текущими темпами вакцинации препаратом AstraZeneca – около 10 тыс. прививок в сутки – с каждым днем увеличивается риск того, что вакцина не будет использована полностью... Во избежание порчи вакцины необходимо увеличивать темпы ее использования в пять раз", – подчеркнул Ганиченко.

По его словам, это можно сделать путем комбинации AstraZeneca с другими вакцинами (например, первая доза AstraZeneca и вторая Pfizer или первая доза Sinovac и вторая AstraZeneca), введением третьей бустерной дозы AstraZeneca или общим увеличением вакцинации.

Также можно передать вакцину в другие страны, которые смогут ее освоить, или частично ограничить использование других вакцин.

Ганиченко подчеркнул, что решение по вакцине AstraZeneca нужно принимать немедленно, поскольку срок ее годности истекает в конце октября и конце ноября.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 сентября в Украине первую дозу получили почти 6 млн человек, а 4,9 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Теги: Украина, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, AstraZeneca
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