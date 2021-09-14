Украина должна увеличить COVID-вакцинцию препаратом AstraZeneca в пять раз, иначе он испортится – КШЭ

С начала августа Украина получила более 3 млн доз вакцины AstraZeneca Фото: EPA

Он отметил, что в Украине за время кампании по вакцинации использовали 11 млн доз вакцины и столько же доз сейчас находится в стране.

С начала августа Украина получила более 3 млн доз вакцины AstraZeneca. По состоянию на сейчас 3 млн доз препарата остаются неиспользованными

"С текущими темпами вакцинации препаратом AstraZeneca – около 10 тыс. прививок в сутки – с каждым днем увеличивается риск того, что вакцина не будет использована полностью... Во избежание порчи вакцины необходимо увеличивать темпы ее использования в пять раз", – подчеркнул Ганиченко.

По его словам, это можно сделать путем комбинации AstraZeneca с другими вакцинами (например, первая доза AstraZeneca и вторая Pfizer или первая доза Sinovac и вторая AstraZeneca), введением третьей бустерной дозы AstraZeneca или общим увеличением вакцинации.

Также можно передать вакцину в другие страны, которые смогут ее освоить, или частично ограничить использование других вакцин.

Ганиченко подчеркнул, что решение по вакцине AstraZeneca нужно принимать немедленно, поскольку срок ее годности истекает в конце октября и конце ноября.