В Украине четвертый день подряд растет число новых случаев COVID-19

"В Украине зафиксировано 6624 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 677, медработников – 105). Также за прошедшие сутки госпитализировано 1568 человек, летальных случаев 99, выздоровело 1914 человек", – говорится в сообщении.
В среду в стране было зафиксировано 5744 новых случая инфицирования, во вторник – 4640, в понедельник – 3332, в воскресенье – 1205.
За последние 24 часа сделано 75 280 тестов на коронавирус, из которых 35 171 – методом ПЦР.
Больше всего новых инфицирований выявили в Харьковской (649) и Львовской (644) областях.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 338 164 случая коронавирусной инфекции, скончалось 54 750 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 228 543 человека.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.