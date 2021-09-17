В Украине четвертый день подряд растет число новых случаев COVID-19

"В Украине зафиксировано 6624 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 677, медработников – 105). Также за прошедшие сутки госпитализировано 1568 человек, летальных случаев 99, выздоровело 1914 человек", – говорится в сообщении.

В среду в стране было зафиксировано 5744 новых случая инфицирования, во вторник – 4640, в понедельник – 3332, в воскресенье – 1205.

За последние 24 часа сделано 75 280 тестов на коронавирус, из которых 35 171 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицирований выявили в Харьковской (649) и Львовской (644) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 338 164 случая коронавирусной инфекции, скончалось 54 750 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 228 543 человека.