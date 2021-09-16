В Киевской области закроют школы, если в них будет меньше 80% привитых от COVID-19 работников – ОГА

Если до 20 сентября не вакцинируются от COVID-19 80% работников школ области, то уроков онлайн у них не будет, отметил Володин (справа) Фото: koda.gov.ua

"В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже при усиленных карантинных нормах. Но есть условие – работать будут только те школы, где вакцинировано 80% работников", – сказал Володин.

Он добавил, что если до 20 сентября не вакцинируются от COVID-19 80% работников школ, то уроков онлайн у них "больше не будет".

Как отметили в ОГА, среди педагогов Киевской области провели 62 987 прививок против коронавируса, 27 538 учителей прошли полный курс вакцинации.