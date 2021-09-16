Число полностью вакцинированных от коронавируса украинцев достигло 5 млн

В Украине идет пятый этап вакцинации от коронавируса Фото: ЕРА

"118 786 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 15 сентября 2021 года. Одну дозу получили 68 806 человек, полностью иммунизированы – 49 980 человек", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в среду прививки делали 899 мобильных бригад, 2919 пунктов и 321 центр вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 6 097 685 человек, из них получили одну дозу – 6 097 683 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 009 066 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 11 106 749 прививок", – объяснили в Минздраве.

Сутками ранее в Украине сделали 141 тыс. прививок от COVID-19.

15 сентября больше всего прививок, по данным Минздрава, сделали вакциной Pfizer/BioNTech – 59 943.