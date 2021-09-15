Прививки от коронавируса получили более 6 млн украинцев – Минздрав

"141 796 человек вакцинировано против COVID-19 за прошлые сутки 14 сентября 2021 года. Одну дозу получили 67 614 человек, полностью иммунизированы 74 182 человека", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что прививки во вторник делали украинцам 939 мобильных бригад, 2929 пунктов и 326 центров вакцинации.
"С начала прививочной кампании привито 6 028 879 человек, из них получили одну дозу 6 028 877 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 4 959 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 987 963 прививки", – рассказали в Минздраве.
По данным ведомства, больше всего полностью иммунизированных украинцев привито вакциной Pfizer/BioNTech – 2 149 421.
13 сентября в Украине сделали 135 тыс. прививок от COVID-19.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.