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Прививки от коронавируса получили более 6 млн украинцев – Минздрав

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Вакцинация в Украине началась 24 февраля
Вакцинация в Украине началась 24 февраля
Фото: ЕРА

14 сентября в Украине сделали более 141 тыс. прививок от коронавирусной инфекции, проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения.

"141 796 человек вакцинировано против COVID-19 за прошлые сутки 14 сентября 2021 года. Одну дозу получили 67 614 человек, полностью иммунизированы 74 182 человека", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прививки во вторник делали украинцам 939 мобильных бригад, 2929 пунктов и 326 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 6 028 879 человек, из них получили одну дозу 6 028 877 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 4 959 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 987 963 прививки", – рассказали в Минздраве.

По данным ведомства, больше всего полностью иммунизированных украинцев привито вакциной Pfizer/BioNTech – 2 149 421.

13 сентября в Украине сделали 135 тыс. прививок от COVID-19.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, украинцы, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer
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