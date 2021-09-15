Прививки от коронавируса получили более 6 млн украинцев – Минздрав

"141 796 человек вакцинировано против COVID-19 за прошлые сутки 14 сентября 2021 года. Одну дозу получили 67 614 человек, полностью иммунизированы 74 182 человека", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прививки во вторник делали украинцам 939 мобильных бригад, 2929 пунктов и 326 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 6 028 879 человек, из них получили одну дозу 6 028 877 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 4 959 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 987 963 прививки", – рассказали в Минздраве.

По данным ведомства, больше всего полностью иммунизированных украинцев привито вакциной Pfizer/BioNTech – 2 149 421.

13 сентября в Украине сделали 135 тыс. прививок от COVID-19.