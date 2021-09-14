ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Мариуполе могут утилизировать 1 тыс. доз вакцины Moderna, поставлять ее в город больше не будут

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жителей Мариуполя, которые получили первую дозу Moderna, призвали вакцинироваться, так как срок годности препарата заканчивается и больше его привозить в город не будут
Жителей Мариуполя, которые получили первую дозу Moderna, призвали вакцинироваться, так как срок годности препарата заканчивается и больше его привозить в город не будут
Фото: ЕРА

16 сентября в центрах вакцинации в Мариуполе истекает срок годности 1 тыс. неиспользованных доз вакцины Moderna.

Об этом руководитель департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель рассказал местному изданию "Приазовский рабочий"

По словам Ремпеля, первую дозу этого препарата получили 10,5 тыс. человек, вторую – на 1 тыс. меньше. 

"Moderna после размораживания может храниться не более 30 дней, ее надо использовать в течение этого времени – до 16 сентября. Мы призываем всех, кому необходимо получить вторую дозу этой вакцины, прийти в медико-санитарные центры, пункты массовой вакцинации – "ПортCity" и "Мультицентр" в Левобережном районе", – сказал он. 

Ремпель уточнил, что часть граждан, которые получили первую дозу вакцины, некорректно указала свой номер телефона, из-за чего с ними не могут связаться работники центров. 

Новые дозы этого препарата в Мариуполь завозить не будут. Как указано на сайте Всемирной организации здравоохранения, вакцину Moderna вводят по двухдозной схеме с интервалом в 28 дней.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраляПо состоянию на 14 сентября в Украине первую дозу получили почти 6 млн человек, а 4,9 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, вакцинация, вакцина, коронавирус, прививки, Moderna
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
Участник "Танцев со звездами" Войтенко: Я люблю жену, но любовь не бывает идеальной
Участник "Танцев со звездами" Войтенко: Я люблю жену, но любовь не бывает идеальной
  14 сентября: первый международный матч "Динамо", юбилей футболиста Владимира Мунтяна, смерть Патрика Суэйзи
  14 сентября: первый международный матч "Динамо", юбилей футболиста Владимира Мунтяна, смерть Патрика Суэйзи
"Смелое заявление". Дочь Мадонны дебютировала на Met Gala 2021 с небритыми подмышками
"Смелое заявление". Дочь Мадонны дебютировала на Met Gala 2021 с небритыми подмышками
  "Я была не святой на Мальдивах". Белодед рассказала, чем занималась в отпуске после победы на Олимпиаде в Токио
  "Я была не святой на Мальдивах". Белодед рассказала, чем занималась в отпуске после победы на Олимпиаде в Токио
14 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
14 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
"Увы, до Монако не дотягивает!" Maruv засветила голые ноги во время прогулки по Княжеству Монако
"Увы, до Монако не дотягивает!" Maruv засветила голые ноги во время прогулки по Княжеству Монако
  "Сразу обрезание делать и выгонять". Мать Наташи Королевой спустя год прокомментировала измену Тарзана
  "Сразу обрезание делать и выгонять". Мать Наташи Королевой спустя год прокомментировала измену Тарзана
Цибульская призналась, кого из украинских коллег внесла в своих соцсетях в черный список
Цибульская призналась, кого из украинских коллег внесла в своих соцсетях в черный список
"Какой милашка", "Пирожочек", "Папа Никита маленький". Квиткова показала двухмесячного сына от Добрынина
"Какой милашка", "Пирожочек", "Папа Никита маленький". Квиткова показала двухмесячного сына от Добрынина
"Нереально красивая". Санина засветила голые бедра в люксе с золотым краном
"Нереально красивая". Санина засветила голые бедра в люксе с золотым краном
"Сдал". "Не так уж и молод, но красив однозначно". В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний Ивар Калныньш
"Сдал". "Не так уж и молод, но красив однозначно". В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний Ивар Калныньш
42-летняя Кейт Хадсон объявила о помолвке с отцом своей двухлетней дочери
42-летняя Кейт Хадсон объявила о помолвке с отцом своей двухлетней дочери
"Запомню на всю жизнь". Michelle Andrade в Гондурасе поплавала вместе со свиньей. Видео
"Запомню на всю жизнь". Michelle Andrade в Гондурасе поплавала вместе со свиньей. Видео
Полиция Лос-Анджелеса нашла звезду сериала "Доктор Кто" Таню Фир, которую считали пропавшей без вести
Полиция Лос-Анджелеса нашла звезду сериала "Доктор Кто" Таню Фир, которую считали пропавшей без вести
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Моя беременность стала конфеткой". Мендель считает, что ее используют в информационной войне против Украины
"Моя беременность стала конфеткой". Мендель считает, что ее используют в информационной войне против Украины
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS