В Мариуполе могут утилизировать 1 тыс. доз вакцины Moderna, поставлять ее в город больше не будут

Жителей Мариуполя, которые получили первую дозу Moderna, призвали вакцинироваться, так как срок годности препарата заканчивается и больше его привозить в город не будут Фото: ЕРА

Об этом руководитель департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель рассказал местному изданию "Приазовский рабочий".

По словам Ремпеля, первую дозу этого препарата получили 10,5 тыс. человек, вторую – на 1 тыс. меньше.

"Moderna после размораживания может храниться не более 30 дней, ее надо использовать в течение этого времени – до 16 сентября. Мы призываем всех, кому необходимо получить вторую дозу этой вакцины, прийти в медико-санитарные центры, пункты массовой вакцинации – "ПортCity" и "Мультицентр" в Левобережном районе", – сказал он.

Ремпель уточнил, что часть граждан, которые получили первую дозу вакцины, некорректно указала свой номер телефона, из-за чего с ними не могут связаться работники центров.

Новые дозы этого препарата в Мариуполь завозить не будут. Как указано на сайте Всемирной организации здравоохранения, вакцину Moderna вводят по двухдозной схеме с интервалом в 28 дней.