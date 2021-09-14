В Мариуполе могут утилизировать 1 тыс. доз вакцины Moderna, поставлять ее в город больше не будут

Об этом руководитель департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель рассказал местному изданию "Приазовский рабочий".
По словам Ремпеля, первую дозу этого препарата получили 10,5 тыс. человек, вторую – на 1 тыс. меньше.
"Moderna после размораживания может храниться не более 30 дней, ее надо использовать в течение этого времени – до 16 сентября. Мы призываем всех, кому необходимо получить вторую дозу этой вакцины, прийти в медико-санитарные центры, пункты массовой вакцинации – "ПортCity" и "Мультицентр" в Левобережном районе", – сказал он.
Ремпель уточнил, что часть граждан, которые получили первую дозу вакцины, некорректно указала свой номер телефона, из-за чего с ними не могут связаться работники центров.
Новые дозы этого препарата в Мариуполь завозить не будут. Как указано на сайте Всемирной организации здравоохранения, вакцину Moderna вводят по двухдозной схеме с интервалом в 28 дней.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 сентября в Украине первую дозу получили почти 6 млн человек, а 4,9 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.
С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.