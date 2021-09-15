"Желтый" внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 будет действовать 120 дней с момента прививки, "зеленый" – 365 дней – Минздрав Украины

"Желтый" сертификат можно будет получить после первой прививки двудозной вакцины от COVID-19, отметили в Минздраве Фото: EPA

Оба COVID-сертификаты будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19.

"Желтый" сертификат можно будет получить после первой прививки двудозной вакциной от COVID-19, "зеленый" – после второй прививки двудозным препаратом против коронавируса или через 14 дней после получения прививки однодозной вакциной от COVID-19.

Сертификаты доступны в платформе "Дія": цифровой – на смартфоне, бумажный еще разрабатывают, его можно будет загрузить с портала и напечатать.

Срок действия "желтого" сертификата составляет 120 дней с момента прививки, "зеленого" – 365 дней, подчеркнули в Минздраве.