В Минздраве Украины анонсируют введение "зеленого" и "желтого" сертификатов вакцинации от COVID-19

"Желтый" – это сертификат после первой дозы. Человек может пользоваться теми же услугами, посещать заведения питания или спортивные, но срок действия "желтого" сертификата – это время между двумя прививками", – отметил Кузин.
Он напомнил, что внутренний сертификат о вакцинации от COVID-19 пока выдается на полгода, позже "надо будет отказаться от него и загрузить новый также на полгода".
Кузин добавил, что Кабмин нарабатывает проект постановления, чтобы разрешить более облегченные нормы работы бизнеса и посещения заведений тем людям, которые полностью иммунизированы против коронавируса и имеют внутренний сертификат.
29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.
14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток.
В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами.
ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, сообщили в Министерстве цифровой трансформации 19 августа. Украина – одна из первых в списке стран – не членов Европейского союза, чей паспорт вакцинации будут признавать полностью и использовать, как и европейский сертификат, на территории ЕС, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он объяснил, что украинцам не надо дополнительно получать международный сертификат для поездок в ЕС, поскольку можно будет путешествовать по электронным документам.
27 августа руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник сообщил, что Минцифры завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие две дозы вакцины против коронавируса.