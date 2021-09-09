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В Минздраве Украины анонсируют введение "зеленого" и "желтого" сертификатов вакцинации от COVID-19

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Кабмин планирует облегчить нормы работы бизнеса в Украине в условиях пандемии COVID-19, отметил Кузин
Кабмин планирует облегчить нормы работы бизнеса в Украине в условиях пандемии COVID-19, отметил Кузин
Скриншот: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Министерстве здравоохранения планируют выдавать в Украине "зеленый" внутренний сертификат о полной вакцинации от COVID-19 и "желтый" сертификат о получении первой дозы препарата против коронавируса. Об этом в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой рассказал замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин. Видеозапись интервью опубликована 9 сентября в Facebook Минздрава.

"Желтый" – это сертификат после первой дозы. Человек может пользоваться теми же услугами, посещать заведения питания или спортивные, но срок действия "желтого" сертификата – это время между двумя прививками", – отметил Кузин.

Он напомнил, что внутренний сертификат о вакцинации от COVID-19 пока выдается на полгода, позже "надо будет отказаться от него и загрузить новый также на полгода".

Кузин добавил, что Кабмин нарабатывает проект постановления, чтобы разрешить более облегченные нормы работы бизнеса и посещения заведений тем людям, которые полностью иммунизированы против коронавируса и имеют внутренний сертификат.

https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/4255934357853643/

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток.

В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами.

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, сообщили в Министерстве цифровой трансформации 19 августа. Украина – одна из первых в списке стран – не членов Европейского союза, чей паспорт вакцинации будут признавать полностью и использовать, как и европейский сертификат, на территории ЕС, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он объяснил, что украинцам не надо дополнительно получать международный сертификат для поездок в ЕС, поскольку можно будет путешествовать по электронным документам.

27 августа руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник сообщил, что Минцифры завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие две дозы вакцины против коронавируса.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, Кабинет Министров, вакцинация, украинцы, Минздрав, интервью, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус, Игорь Кузин, прививки, COVID-сертификат
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