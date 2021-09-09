В Минздраве Украины анонсируют введение "зеленого" и "желтого" сертификатов вакцинации от COVID-19

"Желтый" – это сертификат после первой дозы. Человек может пользоваться теми же услугами, посещать заведения питания или спортивные, но срок действия "желтого" сертификата – это время между двумя прививками", – отметил Кузин.

Он напомнил, что внутренний сертификат о вакцинации от COVID-19 пока выдается на полгода, позже "надо будет отказаться от него и загрузить новый также на полгода".

Кузин добавил, что Кабмин нарабатывает проект постановления, чтобы разрешить более облегченные нормы работы бизнеса и посещения заведений тем людям, которые полностью иммунизированы против коронавируса и имеют внутренний сертификат.