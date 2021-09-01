В Минздраве Украины сообщили, когда запустят бумажную версию COVID-сертификата

Сейчас в украинцев есть возможность генерировать COVID-сертификат через приложение "Дія" Фото: depositphotos.com

Карчевич объясняет, что документ пригодится гражданам, которые не могут воспользоваться сертификатом в смартфоне или имеют проблемы с интернетом. На бумажных сертификатах будет QR-код, с помощью которого можно проверить их подлинность.

"Сейчас есть возможность генерировать сертификат через приложение "Дія", также в ближайшее время появится возможность через портал "Дія", а осенью хотим внедрить возможность получить сертификат через учреждение здравоохранения в бумажной форме", – рассказала она.