Шмыгаль рассказал, будут ли требовать COVID-сертификаты для поездок в общественном транспорте

"Конечно, мы будем ставить условие вакцинации водителям и работникам транспорта. То есть подход ко всем будет справедливым и одинаковым: коллективы должны быть вакцинированы. В "желтой" зоне минимум одна доза, в "красной" – две дозы. Что касается пассажиров – будет сохраняться масочный режим, социальная дистанция. Конечно, требовать в общественном траспорте COVID-сертификаты – это нецелесообразно. Как в метро можно требовать сертификат у пассажиров, которых идет большой поток в одну сторону? Поэтому масочный режим и вакцинация сотрудников общественного транспорта – это требования, которые будут обязательно. Закрывать мы на данный момент не планируем", – сказал он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 14 сентября в стране подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,5 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз его продлили до 1 октября. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.

В сентябре в правительстве заявили о скором переходе страны в "желтую" зону. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, это произойдет после того, как вступят в силу новые правила для "желтой" и "красной" карантинных зон.

13 сентября правительство внесло изменения в правила карантина для "желтой" и "красной" зон, владельцы COVID-сертификатов получили привилегии.