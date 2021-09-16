Ляшко ответил, можно ли подделать COVID-сертификат в Украине

"Чтобы я не лукавил – подделка возможна. Однако мы делаем все возможное, чтобы было как можно сложнее подделать COVID-сертификат", – подчеркнул глава Минздрава.

По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, так как в приложении "Дія" есть механизм верификации, "там все четко работает".

"Есть вопросы по бумажным формам, но есть отработанный механизм, в ближайшее время его покажем, – отметил Ляшко. – Плюс значительно усиливается надзор силовых структур. И Служба безопасности Украины, и Нацполиция сейчас активно работают с теми, кто в Telegram, Facebook и WhatsApp предлагает продать справку о вакцинации или ПЦР-тестировании".