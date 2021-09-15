Ляшко пояснил, почему увеличили срок действия COVID-сертификатов в Украине

По словам Ляшко, украинский COVID-сертификат о вакцинации делали по техническому заданию, которое было выдано Еврокомиссией для стран – членов ЕС. Поэтому было требование выдавать документ на шесть месяцев.

После того как стало известно, что послевакцинальный иммунитет держится в течение года, в Украине продлили действие сертификатов.

"В дальнейшем все отслеживали научные исследования относительно продолжительности иммунитета после проведения вакцинации. Сегодня все ученые говорят, что послевакцинальный иммунитет будет держаться где-то в течение года. Будет ли больше? Не факт и непонятно пока. Продукт новый, только начал применяться. Будем смотреть, сколько будет исследований и сколько будет научной базы для принятия решений", – отметил Виктор Ляшко.