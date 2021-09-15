Ляшко назвал причины роста числа больных COVID-19 в Украине

Цифры новых случаев COVID-19 "не должны пугать", если в Украине будет расти количество привитых людей, отметил Ляшко Фото: EPA

"Мы к этому готовились. Мы понимали, что это неотвратимый процесс", – отметил Ляшко.

Он назвал факторы, которые влияют на увеличение количества заболеваемости, среди них – температурные условия, более благоприятные условия для циркуляции и распространения вируса между людьми, а также начало учебного года в школах.

По словам Ляшко, цифры новых случаев COVID-19 "не должны нас пугать", если в Украине каждый день будет расти количество привитых людей. Эпидсезон может быть спокойным, но все зависит от сознания украинцев, подчеркнул глава Минздрава.

"Надо просто сделать один шаг, чтобы эпидемситуация не ухудшалась, – прийти и сделать прививку против коронавирусной болезни", – резюмировал Ляшко.