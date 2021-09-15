Ляшко рассказал, когда Украину переведут в "желтую" зону карантина

Текущая ситуация в Украине позволяет Минздраву собрать нацкомиссию ТЭБ и ЧС и объявить во всей стране "желтый" уровень эпидопасности, отметил Ляшко Фото: EPA

Он отметил, что сейчас это сделать невозможно, так как 13 сентября Кабмин Украины внес изменения в постановление об адаптивном карантине, которые вступят в силу с 20 сентября.

По словам Ляшко, текущая ситуация в Украине позволяет Минздраву собрать нацкомиссию техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) и объявить во всей стране "желтый" уровень эпидопасности.