Кабмин обновил карантинные ограничения в Украине на разных уровнях эпидопасности

13 сентября правительство Украины внесло изменения в правила карантина для "желтой" и "красной" зон карантина Фото: depositphotos.com

Так, в "зеленой" зоне карантина действует требование по обязательному ношению масок в общественных помещениях и транспорте.

В "желтой" зоне, помимо масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 м, запрещаются:

массовые мероприятия при участии более одного человека на 4 м² площади помещения или территории;

загруженность кинозалов и других учреждений культуры более чем на 50% мест;

загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем один человек на 10 м²;

работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеет "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Отмечается, что указанные ограничения не будут действовать, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, имеют "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

В "оранжевой" зоне действуют ограничения "желтой". При этом местная власть может вводить дополнительные ограничения.

В регионах "красной" зоны эпидопасности запрещается:

работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ, кинотеатров, театров, развлекательных заведений;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

работа учебных заведений, кроме тех, где "зеленый" COVID-сертификат имеют 100% работников;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа гостиниц, хостелов и т.д.

Ограничения не будут применяться, если весь персонал и все посетители, кроме лиц до 18 лет, полностью вакцинированы от COVID-19 (имеют "зеленый" сертификат о вакцинации против коронавируса).