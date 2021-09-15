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Кабмин обновил карантинные ограничения в Украине на разных уровнях эпидопасности

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13 сентября правительство Украины внесло изменения в правила карантина для "желтой" и "красной" зон карантина
13 сентября правительство Украины внесло изменения в правила карантина для "желтой" и "красной" зон карантина
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 14 сентября обновил перечень карантинных ограничений на разных уровнях эпидопасности. Детальное разъяснение новых ограничений при различных уровнях эпидопасности опубликовало Министерство здравоохранения в Facebook.

Так, в "зеленой" зоне карантина действует требование по обязательному ношению масок в общественных помещениях и транспорте.

В "желтой" зоне, помимо масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 м, запрещаются:

  • массовые мероприятия при участии более одного человека на 4 м² площади помещения или территории;
  • загруженность кинозалов и других учреждений культуры более чем на 50% мест;
  • загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем один человек на 10 м²;
  • работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеет "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Отмечается, что указанные ограничения не будут действовать, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, имеют "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

В "оранжевой" зоне действуют ограничения "желтой". При этом местная власть может вводить дополнительные ограничения.

В регионах "красной" зоны эпидопасности запрещается:

  • работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • работа ТРЦ, кинотеатров, театров, развлекательных заведений;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • работа учебных заведений, кроме тех, где "зеленый" COVID-сертификат имеют 100% работников;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа гостиниц, хостелов и т.д.

Ограничения не будут применяться, если весь персонал и все посетители, кроме лиц до 18 лет, полностью вакцинированы от COVID-19 (имеют "зеленый" сертификат о вакцинации против коронавируса).

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1947076802122082

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,5 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз его продлили до 1 октября. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 9 июня все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.

13 сентября правительство внесло изменения в правила карантина для "желтой" и "красной" зон, владельцы COVID-сертификатов получили привилегии.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 сентября в Украине первую дозу получили почти 6 млн человек, а 4,9 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

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