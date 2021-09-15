В Минздраве рассказали, когда и при каких условиях в Украине будут делать повторные двукратные прививки от COVID-19

В Минздраве назвали два условия для повторной вакцинации украинцев от COVID-19 Фото: EPA

"Если не будет научных данных о том, что поствакцинальный иммунитет длится больше [года], или появится какая-то мутация коронавируса, то, значит, мы будем делать через год повторные двукратные прививки", – отметил Ляшко.

Он добавил, что некоторые страны ввели третью (бустерную) дозу вакцины, они также "будут смотреть, насколько долго держится иммунитет".

Ляшко заявлял 29 июля, что в Украине будут вводить третью, бустерную дозу вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции, если Всемирная организация здравоохранения одобрит такую схему применения препарата.

Главный санитарный врач Украины – замминистра здравоохранения Игорь Кузин говорил в конце августа, что украинцам пока не будут вводить бустерную дозу.

"Сейчас наша основная стратегия – это ревакцинация через год... Скорее всего, в конце сентября мы получим новые данные об эффективности бустерной дозы. Стратегии по ревакцинации будут рассматриваться также позже", – отмечал Кузин.