На портале "Дія" можно будет сгенерировать и распечатать COVID-сертификат – Федоров

Более 700 тыс. украинцев сгенерировали внутренние и международные сертификаты в приложении "Дія" Фото: thedigital.gov.ua

По его словам, министерство финализирует разработку услуги, ею можно будет воспользоваться в конце сентября.

На портале "Дія" COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением "Дія", уточнили на странице Минцифры в Facebok.

Чтобы получить COVID-сертификат, необходимо авторизоваться на портале "Дія", выбрать услугу "сгенерировать COVID-сертификат", подписать заявление на получение сертификата квалифицированной электронной подписью или "Дія. Підпис".

После этого "Дія" направит запрос в электронную систему здравоохранения и будет сформирован сертификат в формате PDF. Его можно распечатать или сохранить файл на телефоне или другом устройстве.

В конце сентября на портале "Дія" можно будет сгенерировать сертификат при условии вакцинации двумя дозами препарата от коронавируса. Впоследствии также будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста. В министерстве также работают над разработкой сертификата о частичной вакцинации, он будет доступен на портале и в приложении "Дія", отметили в пресс-службе Минцифры.

"Уже более 700 тыс. украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении "Дія" и активно пользуются ими", – рассказал Федоров.