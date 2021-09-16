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На портале "Дія" можно будет сгенерировать и распечатать COVID-сертификат – Федоров

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Более 700 тыс. украинцев сгенерировали внутренние и международные сертификаты в приложении "Дія"
Более 700 тыс. украинцев сгенерировали внутренние и международные сертификаты в приложении "Дія" 
Фото: thedigital.gov.ua

Цифровые сертификаты о вакцинации против COVID-19, сгенерированные в приложении "Дія", можно будет распечатать. Об этом 16 сентября в эфире программы "Ранок з Україною" рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отрывок видео опубликован на You-Tube-канале Минцифры.

По его словам, министерство финализирует разработку услуги, ею можно будет воспользоваться в конце сентября.

На портале "Дія" COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением "Дія", уточнили на странице Минцифры в Facebok.

Чтобы получить COVID-сертификат, необходимо авторизоваться на портале "Дія", выбрать услугу "сгенерировать COVID-сертификат", подписать заявление на получение сертификата квалифицированной электронной подписью или "Дія. Підпис".

После этого "Дія" направит запрос в электронную систему здравоохранения и будет сформирован сертификат в формате PDF. Его можно распечатать или сохранить файл на телефоне или другом устройстве.

https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/4412889605430941

В конце сентября на портале  "Дія" можно будет сгенерировать сертификат при условии вакцинации двумя дозами препарата от коронавируса. Впоследствии также будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста. В министерстве также работают над разработкой сертификата о частичной вакцинации, он будет доступен на портале и в приложении  "Дія"отметили в пресс-службе Минцифры.

"Уже более 700 тыс. украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении "Дія"  и активно пользуются ими", –  рассказал Федоров.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Отмечалось, что украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток.

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие две дозы вакцины против коронавируса. По данным Минцифры на 13 сентября, цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 в приложении "Дія" сгенерировали более 600 тыс. украинцев.

В сентябре в Украине ввели "зеленый" внутренний сертификат о полной вакцинации от COVID-19 и "желтый" сертификат о получении первой дозы препарата против коронавируса. Как сообщали в Минздраве, срок действия "желтого" сертификата составляет 120 дней с момента прививки, "зеленого" – 365 дней.

Теги: Украина, Кабинет Министров, вакцинация, ID-карта, Михаил Федоров, приложение Дія, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Минцифры, COVID-сертификат
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