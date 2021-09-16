В КГГА ответили, будет ли в Киеве локдаун

Сегодня в Киеве нет предпосылок для введения ограничений из-за COVID-19, отметили в КГГА Фото: depositphotos.com

Он отметил, что массовая вакцинация людей против коронавируса и меры безопасности помогут пережить всплеск заболеваемости без введения жесткого карантина. В частности, это позволит городу не ограничивать доступ к транспорту, а предприниматели не испытают значительных потерь.

"Город полагается на ответственность бизнеса. Сегодня мы не имеем предпосылок для введения ограничений. Однако, чтобы избежать так называемого локдауна, должно быть максимальное количество привитых, защищенных граждан. Тем более что вступают в действие новые правила Кабмина, по которым приоритет – у трудовых коллективов, которые будут иметь высокий уровень иммунизации", – сказал Кулеба.