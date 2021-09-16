В Украине рекордно выросла заболеваемость COVID-19 среди детей – Национальная академия наук

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

"Среднее количество новых выявлений в Украине увеличилась до 2950 человек в день (за две недели – вдвое), среднее количество летальных случаев равно 58 смертей в день в среднем за последнюю неделю (за две недели увеличение на 41%)", – пишут ученые.

В то же время в НАН фиксируют снижение летальности, она "находилась в диапазоне от 2,5% до 3%".

Согласно прогнозу Национальной академии наук, в следующую неделю среднее количество новых случаев COVID-19 вырастет до 3638 в сутки, еще через неделю – до 5208.

"Угрожающая ситуация на западе страны. Высокой является заболеваемость в Черновицкой области, а ее высокие темпы роста наблюдаются во Львовской, Волынской, Тернопольской и других областях", – считают ученые.

Они также связали ухудшение ситуации с CОVID-19 с началом занятий в школах.

"На фоне начала учебного года резко возросла заболеваемость среди детей, доля которых в случаях болезни впервые за все время статистики превысила 10% (по предварительным данным). Тот факт, что заболеваемость резко возросла одновременно с началом учебного года и ростом заболеваемости среди детей, свидетельствует в пользу гипотезы о существенном влиянии открытых школ на эпидемический процесс в украинских условиях", – говорится в сообщении.