Ляшко рассказал, когда в Украине начнут массовую вакцинацию детей от COVID-19

В Минздраве Украины считают, что начинать массовую вакцинацию детей от COVID-19 пока рано Фото: EPA

"Когда мы говорим, стоит или не стоит вакцинировать детей, ответ – стоит. Стоит начинать массовую кампанию? Я говорю: еще рано", – сказал Ляшко.

По его словам, уровень заболеваемости COVID-19 среди детских коллективов и количество детей в структуре заболеваемости не превышает 8%.

"Мы анализировали это до циркуляции штамма "Дельта", после обнаружения штамма "Дельта" в Украине. У нас не растет уровень заболеваемости среди детей от ноля до 19 лет. А вот уровень заболеваемости с летальным исходом людей старше 60 лет достаточно высокий", – отметил Ляшко.

По его мнению, "тратить ресурс и энергию сейчас" на вакцинацию детей не стоит.

"Давайте дойдем хотя бы до 50% вакцинации взрослого населения – и тогда переключимся на детей. Мы же понимаем, что ресурс должен быть приоритезирован туда, где есть наибольшая угроза потери здоровья и жизни", – подчеркнул Ляшко.

17 июля Минздрав утвердил рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике о возможности вакцинации против коронавируса детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Детям будут вводить две дозы по 0,3 мл вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech с интервалом в 21–28 дней, отмечали в Минздраве.

Основанием для получения прививки являются случаи, если ребенок имеет высокие риски тяжелого течения COVID-19, выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат или международное свидетельство о вакцинации, является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для въезда или участия потребуют документ об иммунизации, приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty и имеет подтверждающие документы.

В начале августа от COVID-19 вакцинировали пятерых детей в Черновицкой области.