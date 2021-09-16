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Ляшко рассказал, когда в Украине начнут массовую вакцинацию детей от COVID-19

В Минздраве Украины считают, что начинать массовую вакцинацию детей от COVID-19 пока рано
В Минздраве Украины считают, что начинать массовую вакцинацию детей от COVID-19 пока рано
Фото: EPA

Вакцинировать детей от коронавирусной инфекции стоит, но начинать массовую вакцинацию пока еще рано. Об этом в интервью изданию "Слово и дело", опубликованном 15 сентября, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Когда мы говорим, стоит или не стоит вакцинировать детей, ответ – стоит. Стоит начинать массовую кампанию? Я говорю: еще рано", – сказал Ляшко.

По его словам, уровень заболеваемости COVID-19 среди детских коллективов и количество детей в структуре заболеваемости не превышает 8%.

"Мы анализировали это до циркуляции штамма "Дельта", после обнаружения штамма "Дельта" в Украине. У нас не растет уровень заболеваемости среди детей от ноля до 19 лет. А вот уровень заболеваемости с летальным исходом людей старше 60 лет достаточно высокий", – отметил Ляшко.

По его мнению, "тратить ресурс и энергию сейчас" на вакцинацию детей не стоит.

"Давайте дойдем хотя бы до 50% вакцинации взрослого населения – и тогда переключимся на детей. Мы же понимаем, что ресурс должен быть приоритезирован туда, где есть наибольшая угроза потери здоровья и жизни", – подчеркнул Ляшко.

17 июля Минздрав утвердил рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике о возможности вакцинации против коронавируса детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Детям будут вводить две дозы по 0,3 мл вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech с интервалом в 21–28 дней, отмечали в Минздраве.

Основанием для получения прививки являются случаи, если ребенок имеет высокие риски тяжелого течения COVID-19, выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат или международное свидетельство о вакцинации, является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для въезда или участия потребуют документ об иммунизации, приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty и имеет подтверждающие документы.

В начале августа от COVID-19 вакцинировали пятерых детей в Черновицкой области.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала прививочной кампании одну дозу препарата против коронавируса получило около 6,03 млн человек, 4,96 млн полностью иммунизированы и получили две прививки.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, вакцинация, дети, Минздрав, инфекция, интервью, подростки, ребенок, население, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус, прививки
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