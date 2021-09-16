В Минздраве Украины назвали четыре области, которые движутся в "красную" зону карантина

"Сейчас в направлении "красного" уровня эпидемической опасности движется Черновицкая область, затем идет Тернопольская, Волынская, Закарпатская", – сказал Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что хотя в абсолютных цифрах число заболевших COVID-19 больше в Киеве и Харькове, но в расчете на 100 тыс. населения в лидерах – Западная Украина.

"И загруженность коек там больше, и загруженность коек с кислородом – больше. Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести "красный" уровень эпидемической опасности в конкретной области", – подчеркнул Ляшко.

По данным Минздрава на 15 сентября динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена в семи регионах Украины: Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской и Ровненской областях.