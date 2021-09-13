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Кличко назвал условие, при котором в Киеве не введут локдаун

По словам Кличко, в Киеве растет число новых случаев COVID-19 и госпитализаций
По словам Кличко, в Киеве растет число новых случаев COVID-19 и госпитализаций
Фото: ЕРА

В Киеве удастся избежать введения локдауна при условии достаточного уровня вакцинации населения. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Интер", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации 12 сентября.

"Надеюсь, что до строгого локдауна не дойдет. И потребности полностью закрывать город удастся избежать. Но мы готовимся к разным возможным вариантам. И сегодня главное условие для избежания строгого локдауна – это вакцинация", – отметил Кличко.

В Киеве сделали более 1,5 млн прививок от коронавирусной инфекции, более половины из них – двумя дозами, добавил мэр.

Кличко напомнил, что сейчас Киев находится в "зеленой" карантинной зоне.

"Мы используем это время, чтобы подготовиться к следующей волне. Активно проводим вакцинацию, готовим больницы. Статистика последних дней показывает, что количество больных растет. И количество госпитализаций – тоже. У нас подготовлены койко-места, больницы обеспечены всем необходимым, врачи имеют опыт лечения COVID-19. К третьей волне уже подготовили более 4100 коек, 98% из которых снабжены кислородом.

По словам Кличко, есть возможность развернуть дополнительно 5,5 тыс. коек, если медучреждения первой очереди не справятся с наплывом больных. 

Контекст:

По данным КГГА, в столице за прошедшие сутки выявили 193 новых случая заражения коронавирусом, трое умерли. Всего в столице за время эпидемии диагноз COVID-19 подтвердили почти у 228 тыс. человек, умерли от этой болезни более 19,5 тыс человек, а выздоровели – 218 тыс.

В Украине с начала эпидемии подтвердили более 2,3 млн случаев COVID-19 (за последние сутки +1205, за предпоследние – 2196), умерло почти 54,4 тыс. человек, а выздоровело 2,2 млн пациентов. 

В Украине действует адаптивный карантин, регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал 6 сентября, что, скорее всего, с 13 сентября страна может перейти в "желтую" зону. По его словам, сейчас система здравоохранения справляется с количеством больных COVID-19. 

9 сентября он сказал, что страна выйдет из "зеленой" зоны карантина не 13 сентября, а позже.

Теги: Виталий Кличко, КГГА, вакцинация, карантин, госпиталь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, диагноз, локдаун
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