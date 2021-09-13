Кличко назвал условие, при котором в Киеве не введут локдаун

По словам Кличко, в Киеве растет число новых случаев COVID-19 и госпитализаций Фото: ЕРА

"Надеюсь, что до строгого локдауна не дойдет. И потребности полностью закрывать город удастся избежать. Но мы готовимся к разным возможным вариантам. И сегодня главное условие для избежания строгого локдауна – это вакцинация", – отметил Кличко.

В Киеве сделали более 1,5 млн прививок от коронавирусной инфекции, более половины из них – двумя дозами, добавил мэр.

Кличко напомнил, что сейчас Киев находится в "зеленой" карантинной зоне.

"Мы используем это время, чтобы подготовиться к следующей волне. Активно проводим вакцинацию, готовим больницы. Статистика последних дней показывает, что количество больных растет. И количество госпитализаций – тоже. У нас подготовлены койко-места, больницы обеспечены всем необходимым, врачи имеют опыт лечения COVID-19. К третьей волне уже подготовили более 4100 коек, 98% из которых снабжены кислородом.

По словам Кличко, есть возможность развернуть дополнительно 5,5 тыс. коек, если медучреждения первой очереди не справятся с наплывом больных.