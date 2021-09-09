На следующей неделе в Украине будут регистрировать около 10 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки – иммунолог

"К "желтой зоне" уже стоит готовиться. Вы сами видите цифры роста, динамика неприятная. Неудивительно, что через три дня будет 5 тыс. [новых случаев COVID-19 в сутки], а еще через пять дней уже будет около 10 тыс. Поэтому [нужно] готовиться. Если мы начнем сейчас вводить определенные ограничительные меры, то сможем сделать эту кривую, которая стремительно растет, более плавной", – сказал он.

Иммунолог считает, что на "кривую смертности" может повлиять активизация вакцинации от коронавируса в группах риска.

"Это могло бы не сильно повлиять на кривую заболеваемости, но повлияло бы на кривую смертности. В целом темпы вакцинации сейчас лучше, чем при предыдущем министре [здравоохранения], но все равно [это] недостаточно и немного нерационально в плане выбора групп", – объяснил Донской.

По его словам, "пенсионеры сейчас должны быть привиты максимально, а они привиты минимально, то есть стратегия прививки была нерациональная".