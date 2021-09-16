Минздрав призвал сообщать в полицию о случаях подделки свидетельств о вакцинации

В Минздраве сообщили о случаях подделки свидетельств о вакцинации в Украине Фото: EPA

"С ростом заболеваемости COVID-19 все чаще появляются сообщения о покупке поддельных международных свидетельств о вакцинации, а также справок о противопоказаниях к прививке. Кроме того, что подделка документов является преступлением и карается законом, наличие людей с фальшивыми документами представляет угрозу для здоровья и жизни других. Если человека с поддельным свидетельством депортировали из-за границы, это обидно, но не смертельно. А вот если такой человек, пользуясь справкой, заразил коронавирусной болезнью старушку или старика, беременную женщину или онкобольного, последствия ее действий могут быть крайне тяжелыми", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что совместно с полицией и Службой безопасности работают над выявлением случаев подделки документов о вакцинации, и все они "тщательно расследуются".

"Минздрав обращается ко всем гражданам: если вам известны случаи продажи поддельных документов о вакцинации, сообщайте о них в полицию", – добавили в ведомстве и призвали украицев вакцинироваться.