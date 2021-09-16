Минздрав призвал сообщать в полицию о случаях подделки свидетельств о вакцинации

"С ростом заболеваемости COVID-19 все чаще появляются сообщения о покупке поддельных международных свидетельств о вакцинации, а также справок о противопоказаниях к прививке. Кроме того, что подделка документов является преступлением и карается законом, наличие людей с фальшивыми документами представляет угрозу для здоровья и жизни других. Если человека с поддельным свидетельством депортировали из-за границы, это обидно, но не смертельно. А вот если такой человек, пользуясь справкой, заразил коронавирусной болезнью старушку или старика, беременную женщину или онкобольного, последствия ее действий могут быть крайне тяжелыми", – говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что совместно с полицией и Службой безопасности работают над выявлением случаев подделки документов о вакцинации, и все они "тщательно расследуются".
"Минздрав обращается ко всем гражданам: если вам известны случаи продажи поддельных документов о вакцинации, сообщайте о них в полицию", – добавили в ведомстве и призвали украицев вакцинироваться.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 16 сентября в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,7 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.
В стране 6,1 млн человек получили минимум одну дозу вакцины, полностью вакцинированы более 5 млн украинцев.