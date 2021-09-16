Житель Львовской области подделывал COVID-сертификаты и справки об отсутствии коронавируса – полиция

Во время обысков полиция изъяла компьютерную технику, печати, COVID-сертификаты Фото: lv.npu.gov.ua

"31-летний местный житель изготавливал справки с отрицательным результатом на COVID-19 и COVID-сертификаты для пересечения государственной границы. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления. Мужчина использовал поддельные печати медицинской лаборатории. В общем фигурант изготовил более 50 COVID-сертификатов и более 300 справок с отрицательным результатом на коронавирус", – сообщили в полиции.

По данным полиции, "услуги" мужчина рекламировал в групповых чатах в мессенджере, где было более 15 тыс. подписчиков.

"В основном клиентами правонарушителя были перевозчики. Стоимость одной справки составляла 500 грн, а COVID-сертификата – 1500 грн", – говорится в сообщении.

Во время обысков полиция изъяла компьютерную технику, печати и COVID-сертификаты.

"При осмотре техники были обнаружены сгенерированные QR-коды, которые, вероятно, использовались для подделки сертификатов", – добавили правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).