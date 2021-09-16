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Житель Львовской области подделывал COVID-сертификаты и справки об отсутствии коронавируса – полиция

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Во время обысков полиция изъяла компьютерную технику, печати, COVID-сертификаты
Во время обысков полиция изъяла компьютерную технику, печати, COVID-сертификаты
Фото: lv.npu.gov.ua

Житель Львовской области изготовлял и продавал поддельные COVID-сертификаты и результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 15 сентября.

"31-летний местный житель изготавливал справки с отрицательным результатом на COVID-19 и COVID-сертификаты для пересечения государственной границы. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления. Мужчина использовал поддельные печати медицинской лаборатории. В общем фигурант изготовил более 50 COVID-сертификатов и более 300 справок с отрицательным результатом на коронавирус", – сообщили в полиции.

По данным полиции, "услуги" мужчина рекламировал в групповых чатах в мессенджере, где было более 15 тыс. подписчиков.

"В основном клиентами правонарушителя были перевозчики. Стоимость одной справки составляла 500 грн, а COVID-сертификата – 1500 грн", – говорится в сообщении.

Во время обысков полиция изъяла компьютерную технику, печати и COVID-сертификаты.

"При осмотре техники были обнаружены сгенерированные QR-коды, которые, вероятно, использовались для подделки сертификатов", – добавили правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 16 сентября в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,7 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: полиция, Львовская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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