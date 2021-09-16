Динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена в семи областях Украины – Минздрав

В Украине растет число регионов с превышением уровня госпитализаций пациентов с COVID-19 Фото: depositphotos.com

Динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Винницкой (69,8%), Ивано-Франковской (66,1%), Львовской (83,1%), Николаевской (69,3%), Полтавской (61,6%), Ровенской (73,6%) и Сумской (50,3%) областях.

В Винницкой, Львовской и Николаевской области показатель превышен три дня подряд.

13 сентября динамика госпитализаций была превышена Одесской области, а 13-го и 14 сентября – в Волынской и Закарпатской, но к 15 сентября показатель вернулся в пределы нормы.

Инфографика: moz.gov.ua

Показатели в остальных регионах Украины – в пределах нормы.