Один украинский военный пострадал из-за обстрела боевиков на Донбассе

Напряженная обстановка наблюдалась в районе населенного пункта Новозвановка, который боевики обстреливали трижды.

Также огонь открывали по украинским позициям возле , в направлении Луганска, Орехово (Луганская область), Новолуганского и Майорска (Донецкая область).

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского квадрокоптера, с помощью которого боевики сбросили гранату ВОГ-17 вблизи Талаковки.

Вследствие действий боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Ему оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья воина – удовлетворительное.

В течение текущих суток, 20 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.