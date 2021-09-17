16 сентября боевики на Донбассе восемь раз нарушили перемирие, пострадали гражданские объекты – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается семь лет Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"16 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. [...] Потерь среди украинских защитников нет", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Тарамчук (в самом селе повреждены жилой дом и придомовая территория), Пески, Золотое-4.

В пресс-центре рассказали о ситуации в районе Счастья, где ранение получил глава военно-гражданской администрации города Александр Дунец.

"Враг дважды применил беспилотники типа "квадрокоптер", с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье. Кроме того, по Счастью враг применил минометы калибра 82 мм, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили", – отметили в сводке.

Украинские военные подчеркивают, что открывали огонь в ответ.

"По состоянию на 7.00 17 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – уведомили в штабе ООС.