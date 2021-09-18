ЕС усилит критику в адрес РФ в связи с ситуацией на Донбассе на саммите Украина – ЕС – СМИ

В проекте декларации ЕС используются более резкие формулировки в отношении России, чем в прошлогодних выводах Фото: depositphotos.com

В проекте коммюнике по итогам встречи председателей ЕС Шарля Мишеля и Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским говорится, что Евросоюз обеспокоен "беспрецедентным крупномасштабным наращиванием военной мощи России вблизи границы с Украиной, а также в незаконно аннексированном Крыму и городе Севастополе".

Также в выводах саммита, подготовленных 13 сентября, ЕС призывает Россию обеспечить "большую прозрачность и достоверно объяснить развертывание вооруженных сил и техники в этих районах".

Издание подчеркивает, что в проекте декларации ЕС используются более резкие формулировки в отношении роли России в войне на Донбассе, чем в выводах последнего саммита Украина – ЕС 2020 года. В нем подчеркивается "ответственность России как стороны конфликта", несмотря на то, что Россия пытается скрыть свое участие в войне.

В проекте текста также осуждается решение России закрыть части Черного моря для иностранных военных и государственных судов.

Однако большая часть проекта выводов ЕС 2021 года была дословно скопирована с заключений 2020 года, отмечает EUobserver.