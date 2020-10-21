Кабмин расширил проект по созданию Офисов евроинтеграции еще на три области

В Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях появятся региональные Офисы по европейской интеграции.

Ранее этот проект вводился только для Херсонской области Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Кабинет Министров Украины решил расширить экспериментальный проект по созданию региональных Офисов по европейской интеграции на Днепропетровскую, Полтавскую и Хмельницкую области. Такое решение было принято членами украинского правительства в ходе сегодняшнего заседания, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проект по созданию и обеспечению функционирования трех учреждений "Агентство регионального развития "Офис евроинтеграции" в Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях Кабмин ввел до 31 декабря 2021 года.

Ранее этот проект вводился только для Херсонской области – это произошло в ноябре 2020 года.

Агентство регионального развития занимается развитием культурных и образовательных проектов, контактов, экономики и инфраструктуры с привлечением инвестиций и финансовой помощи ЕС.

В правительстве говорили, что работа проекта приведет к "регионализации" евроинтеграции. Это позволит направить дополнительные ресурсы в области и общины для того, "чтобы жители регионов непосредственно чувствовали пользу для них курса Украины на интеграцию в ЕС".

Инициатива распространится на все регионы Украины в течение 2020-2024 годов.