На Донбассе снизилась интенсивность боевых действий – штаб ООС

"21 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась. Боевики продолжали обстрелы позиций украинских защитников, четыре раза нарушив режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Каменка (из минометов калибра 120 мм), Шумы (из стрелкового оружия), Лебединское (из гранатометов различных систем) и Новолуганское (из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов).

"Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение", – подчеркнули в пресс-центре.