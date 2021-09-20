Правоохранители задержали боевика, который штурмовал здание СБУ в Луганске в 2014 году

Правоохранители установили, что житель Станицы Луганской в апреле 2014-го присоединился к пророссийским вооруженным группировкам. Вместе с другими боевиками он взламывал двери служебных помещений управления. По заданию главарей он искал документы, участвовал в разграблении и уничтожении техники в здании СБУ.
"После штурма боевик дежурил на возведенных террористами баррикадах и обеспечивал "пропускной режим" на входе в захваченное здание. Затем он нес службу на блокпосту у Станицы Луганской, проверял документы граждан, которые пересекали мост через Северский Донец, их вещи и транспортные средства", – отметили в релизе.
В СБУ добавили, что из-за конфликта с главарями боевиков мужчина вернулся на подконтрольную украинской власти территорию Украины и скрывался в Луганской области. В последнее время он жил в селе недалеко от поселка Белокуракино.
Боевику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Луганск находится под контролем оккупантов.