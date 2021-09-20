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Правоохранители задержали боевика, который штурмовал здание СБУ в Луганске в 2014 году

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Из-за конфликта с главарями боевиков мужчина вернулся на подконтрольную украинской власти территорию
Из-за конфликта с главарями боевиков мужчина вернулся на подконтрольную украинской власти территорию
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Луганской области задержали боевика "ЛНР", принимавшего в 2014 году участие в штурме и захвате здания управления СБУ в Луганской области. Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы 20 сентября.

Правоохранители установили, что житель Станицы Луганской в апреле 2014-го присоединился к пророссийским вооруженным группировкам. Вместе с другими боевиками он взламывал двери служебных помещений управления. По заданию главарей он искал документы, участвовал в разграблении и уничтожении техники в здании СБУ.

"После штурма боевик дежурил на возведенных террористами баррикадах и обеспечивал "пропускной режим" на входе в захваченное здание. Затем он нес службу на блокпосту у Станицы Луганской, проверял документы граждан, которые пересекали мост через Северский Донец, их вещи и транспортные средства", – отметили в релизе.

В СБУ добавили, что из-за конфликта с главарями боевиков мужчина вернулся на подконтрольную украинской власти территорию Украины и скрывался в Луганской области. В последнее время он жил в селе недалеко от поселка Белокуракино.

Боевику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Луганск находится под контролем оккупантов.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Луганск, Луганская область, захват, штурм, Северск, боевики, Северский Донец, Белокуракино, спецслужбы, ЛНР
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