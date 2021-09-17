СБУ задержала пророссийского пропагандиста, который год скрывался от следствия

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет Фото: depositphotos.com

Злоумышленника разоблачили летом 2020 года, после сообщения подозрения он сбежал и скрывался от следствия. Все это время мужчина продолжал вести пропагандистскую деятельность на YouTube и в Telegram-каналах.

"Он агитировал за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Участвовал в манипулятивных сюжетах на российских пропагандистских телеканалах, которые снимали по заказу отдельных политических сил и общественных организаций РФ", – отметили в релизе.

В СБУ сообщили, что в группу интернет-агентов входили трое – организатор, администратор YouTube-канала и редактор пророссийского сайта. Всем сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Организатором группы является житель оккупированного Россией Луганска.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли:

сценарии антигосударственных информационных кампаний и отчеты об их проведении;

деньги, предоставленные спонсорами из РФ;

носители информации с подтверждением противоправной деятельности и запрещенную литературу;

памятные награды Московского высшего военного командного училища.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без нее.