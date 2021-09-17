СБУ ликвидировала ботоферму, которая распространяла фейки о вакцинации от COVID-19

Распространение фейков в интернете было направлено на дискредитацию украинской власти и срыв национальной программы вакцинации, отметили в спецслужбе.

Координатором и администратором ботофермы была жительница Днепра. Заказчики обеспечили ее телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением, его настройки осуществляли дистанционно.

"Женщина разместила программно-аппаратный комплекс в специально арендованной для этого квартире. С его помощью администрировала более 5 тыс. учетных записей в Facebook, которые якобы принадлежали гражданам Украины, а на самом деле использовали фейковые персональные данные", – уточнили правоохранители.

Женщина получала вбросы от кураторов, которые должна была распространять в соцсети. Она также создавала новые фейковые аккаунты. Оплату за свои услуги администратор получала через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

СБУ изъяла компьютерное оборудование и сотни сим-карт мобильного оператора.