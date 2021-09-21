СММ ОБСЕ зафиксировала перевозки жителей ОРДЛО в Россию для участия в выборах в Госдуму

Команда СММ вела наблюдение за пунктами пропуска неподалеку от населенных пунктов Успенка, Мариновка, Изварино, неоднократно видела выезжающие из Украины и потом возвращающиеся назад автомобили, тентованные автобусы и грузовики с табличками на ветровом стекле: "Выборы 17-го, 18-го, 19 сентября: выбираем вместе!" В них были пассажиры разного пола и возраста. На некоторых машинах и автобусах были также таблички "ДНР".

В отчете подробно перечисляется весь транспорт, который видели наблюдатели, и люди, заходившие и выходившие из него.

"Члены вооруженного формирования не позволили патрулю СММ проехать на восток в сторону пункта пропуска, сославшись на "указания начальства". Миссия зафиксировала движение гражданского транспорта через пункт пропуска", – говорится в сообщении.

Боевики также не позволили СММ ОБСЕ вести наблюдение в пункте пропуска на границе возле Изварино, приказав патрулю покинуть этот район сразу после прибытия.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины, – регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

Миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" работает с 24 июля 2014 года, ее пригласила Россия. Наблюдатели докладывают о ситуации на этих КПП, а также о передвижениях через границу.

На заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 2 сентября РФ объявила, что не намерена продлевать мандат мониторинговой миссии в двух российских пунктах на границе с Украиной после 30 сентября.

Нежелание России продолжать мандат миссии ОБСЕ на Донбассе свидетельствует о ее отказе от Минских договоренностей, заявил 6 сентября вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Госдепартамент США выразил сожаление в связи с таким решением России.