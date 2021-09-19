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Госдепартамент США призвал Россию продлить мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной

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Миссия ОБСЕ начала свою работу в Украине в 2014 году
Миссия ОБСЕ начала свою работу в Украине в 2014 году
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты сожалеют о решении России не продлевать мандат мониторинговой миссии ОБСЕ в российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс 17 сентября, сообщила пресс-служба Госдепа.

Миссия играет важную роль в обеспечении прозрачности передвижения людей и поставок между Россией и районами на востоке Украины, контролируемыми РФ, подчеркнули в Госдепе.

"Возражение России против продолжения мандата миссии пограничных наблюдателей вызывает глубокую озабоченность по поводу ее намерений выполнять международные обязательства и конструктивно взаимодействовать с Украиной. Мы продолжаем призывать Россию разрешить продление мандата миссии по наблюдению за границами, прекратить продолжающуюся агрессию против Украины и способствовать мирному урегулированию конфликта", – сказал Прайс.

Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 2 сентября объявила, что не намерена продлевать мандат мониторинговой миссии в двух российских пунктах на границе с Украиной после 30 сентября.

Нежелание России продолжать мандат миссии ОБСЕ на Донбассе свидетельствует о ее отказе от Минских договоренностей, заявил 6 сентября вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

29 июля 2014 года начала работу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

Миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" работает с 24 июля 2014 года, ее пригласила Россия. Наблюдатели докладывают о ситуации на этих КПП, а также о передвижениях через границу.

В мае 2021 года Россия без объективных причин помешала продлению мандата миссии ОБСЕ на границе с Украиной на стандартный четырехмесячный период, сократив его вдвое, сообщали в МИД Украины. 

Киев выступает за продление работы миссии в пунктах пропуска пропуска "Гуково" и "Донецк" после истечения срока действия ее мандата.

Теги: Россия, США, Донецк, Украина, ОБСЕ, Донбасс, Госдепартамент США, Гуково, миссия, мандат, война в Украине, война на Донбассе, Нед Прайс
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