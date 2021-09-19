Госдепартамент США призвал Россию продлить мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Миссия ОБСЕ начала свою работу в Украине в 2014 году Фото: ЕРА

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс 17 сентября, сообщила пресс-служба Госдепа.

Миссия играет важную роль в обеспечении прозрачности передвижения людей и поставок между Россией и районами на востоке Украины, контролируемыми РФ, подчеркнули в Госдепе.

"Возражение России против продолжения мандата миссии пограничных наблюдателей вызывает глубокую озабоченность по поводу ее намерений выполнять международные обязательства и конструктивно взаимодействовать с Украиной. Мы продолжаем призывать Россию разрешить продление мандата миссии по наблюдению за границами, прекратить продолжающуюся агрессию против Украины и способствовать мирному урегулированию конфликта", – сказал Прайс.

Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 2 сентября объявила, что не намерена продлевать мандат мониторинговой миссии в двух российских пунктах на границе с Украиной после 30 сентября.

Нежелание России продолжать мандат миссии ОБСЕ на Донбассе свидетельствует о ее отказе от Минских договоренностей, заявил 6 сентября вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.