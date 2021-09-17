В Госдепе США заявили, что у Украины есть время спасти судебную реформу

Он отметил, что отказ Совета судей назначить представителей для участия в Этическом совете угрожает срыву судебной реформы.

"Еще есть время спасти эти усилия. Совет судей может выполнять свои обязанности по исполнению закона и выдвинуть кандидатуры. Мы по-прежнему твердо привержены оказанию помощи в этой важной реформе, чтобы народ Украины мог доверять своим судам и судьям и чтобы Украина могла продолжить свой путь к евроатлантической интеграции", – подчеркнул Прайс.

13 сентября Совет судей Украины не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета, который должен оценивать добродетельность членов и кандидатов в Высший совет правосудия.

Нардеп из объединения "Справедливость" (фракция "Голос") Александра Устинова сообщила, что 16 из 28 членов Совета судей не поддержали ни одного кандидата. "Судьи провалили судебную реформу", – считает нардеп. Президент Владимир Зеленский заявил, что "не допустит блокировки главной реформы страны".