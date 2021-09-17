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В Госдепе США заявили, что у Украины есть время спасти судебную реформу

В Госдепартаменте США заявили, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства закона
В Госдепартаменте США заявили, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства закона
Фото: depositphotos.com

В Госдепартаменте США заявили, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства закона и привлечения иностранных инвестиций в Украину. Об этом сказал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс 16 сентября, сообщила пресс-служба Госдепа.

Он отметил, что отказ Совета судей назначить представителей для участия в Этическом совете угрожает срыву судебной реформы.

"Еще есть время спасти эти усилия. Совет судей может выполнять свои обязанности по исполнению закона и выдвинуть кандидатуры. Мы по-прежнему твердо привержены оказанию помощи в этой важной реформе, чтобы народ Украины мог доверять своим судам и судьям и чтобы Украина могла продолжить свой путь к евроатлантической интеграции", – подчеркнул Прайс.

13 сентября Совет судей Украины не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета, который должен оценивать добродетельность членов и кандидатов в Высший совет правосудия. 

Нардеп из объединения "Справедливость" (фракция "Голос") Александра Устинова сообщила, что 16 из 28 членов Совета судей не поддержали ни одного кандидата. "Судьи провалили судебную реформу", – считает нардеп. Президент Владимир Зеленский заявил, что "не допустит блокировки главной реформы страны".

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Законопроект №5068 (о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов) – один из "судебных" проектов, которые инициировал президент Украины в феврале 2021 года. В первом чтении Рада его приняла 19 мая. 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №5068 и №5069 о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия и службы дисциплинарных инспекторов.

13 июля Рада приняла законопроект о возобновлении работы ВККС с предложениями Зеленского. За проект закона проголосовало 305 нардепов.

Законопроект определяет, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия по вопросам добропорядочности, которая состоит из шести членов (три члена должны быть судьями или судьями в отставке, которых предложил Совет судей Украины, еще по одному члену предложат Совет прокуроров Украины, Совет адвокатов Украины и Национальная академия правовых наук Украины).

Но в первый состав комиссии по вопросам добропорядочности войдут три судьи и три независимых эксперта (экспертов предложат международные организации, которые предоставляют Украине помощь в сфере борьбы с коррупцией).

Принятие "судебных" законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7.

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы.

Представитель президента в Конституционном Суде Украины, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский говорил в начале сентября, что ВККС должна возобновить работу до конца года. По его словам, к этому времени также заработает Этический совет, который должен обновить состав ВСП.

Теги: США, Украина, Госдепартамент США, Совет судей, судебная реформа, Высший совет правосудия, Нед Прайс
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