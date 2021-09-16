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Судьи, представители Рады, Кабмина и ОП встретились с послами G7. Все участники, кроме судей, согласовали совместное заявление

Встреча прошла в Офисе президента
Встреча прошла в Офисе президента
Фото: president.gov.ua

16 сентября в Офисе президента Украины состоялась встреча, посвященная проведению судебной реформы в Украине. Об этом проинформировал сайт ОП.

На встрече присутствовали послы стран "Большой семерки" в Украине, представители Офиса президента, председатели профильных комитетов Верховной Рады, нардепы от "Слуги народа" Андрей Костин и Анастасия Радина, глава комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины, народный депутат Сергей Ионушас, министр юстиции Украины Денис Малюська, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, председатель Верховного Суда Валентина Данишевская и глава Совета судей Украины Богдан Монич.

Участники мероприятия говорили о формировании состава конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей и Этического совета, который будет оценивать добропорядочность членов и кандидатов в Высший совет правосудия (ВСП).

Костин призвал Совет судей делегировать своих представителей в Этический совет, "чтобы это не воспринималось как блокирование реформы ВСП и судебной реформы как таковой".

13 сентября Совет судей не смог это сделать, но сегодня Монич заверил, что орган "настроен выполнить этот закон и мы это сделаем".

"Хотя Совет судей и не выбрал с первого раза представителей в Этический совет, этим он не нарушил закон, и они в дальнейшем будут голосовать, пока не изберут этих лиц", – отметила Данишевская.

Костин сказал, что Этический совет должен быть сформирован не позднее начала октября.

Все участники встречи, кроме представителей органов судебной власти, которые ограничены своим статусом, согласовали совместное заявление.

В нем говорится, что участники встречи приветствуют делегирование кандидатов в состав конкурсной комиссии для проведения отбора в ВККС международными партнерами и высоко оценивают профессиональный уровень экспертов, номинированных международными организациями в первый состав Этического совета.

"Участники встречи обеспокоены тем, что Совет судей Украины не осуществил в течение тридцати дней исчерпывающие меры для надлежащей реализации требований закона №1635-IX в части делегирования кандидатов из числа судей или судей в отставке в состав Этического совета, чем отложил его формирование на неопределенное время; настаивают на скорейшем завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена ВККС Украины и начала их работы", – говорится в заявлении.

Также они сообщили, что "категорически не приемлют любые попытки поставить под угрозу имплементацию жизненно важной для Украины реформы".

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в Высший совет правосудия два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Когда Совет судей не смог избрать своих представителей, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы, а в ОП анонсировали сегодняшнюю рабочую встречу с послами G7.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Законопроект №5068 (о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов) – один из "судебных" проектов, которые инициировал Зеленский в феврале 2021 года. В первом чтении Рада его приняла 19 мая. 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №5068 и №5069 о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия и службы дисциплинарных инспекторов.

13 июля Рада приняла законопроект о возобновлении работы ВККС с предложениями Зеленского. За проект закона проголосовало 305 нардепов.

Законопроект определяет, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия по вопросам добропорядочности, которая состоит из шести членов (три члена должны быть судьями или судьями в отставке, которых предложил Совет судей Украины, еще по одному члену предложат Совет прокуроров Украины, Совет адвокатов Украины и Национальная академия правовых наук Украины).

Но в первый состав комиссии по вопросам добропорядочности войдут три судьи и три независимых эксперта (экспертов предложат международные организации, которые предоставляют Украине помощь в сфере борьбы с коррупцией).

Принятие "судебных" законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7.

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы.

Представитель президента в Конституционном Суде Украины, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский говорил в начале сентября, что ВККС должна возобновить работу до конца года. По его словам, к этому времени также заработает Этический совет, который должен обновить состав ВСП.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Александр Новиков, Совет судей, судебная реформа, судьи, Андрей Костин, реформа, Высший совет правосудия, Валентина Данишевская, Богдан Монич, Денис Малюська, Сергей Ионушас, Анастасия Радина
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