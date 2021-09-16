Судьи, представители Рады, Кабмина и ОП встретились с послами G7. Все участники, кроме судей, согласовали совместное заявление

На встрече присутствовали послы стран "Большой семерки" в Украине, представители Офиса президента, председатели профильных комитетов Верховной Рады, нардепы от "Слуги народа" Андрей Костин и Анастасия Радина, глава комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины, народный депутат Сергей Ионушас, министр юстиции Украины Денис Малюська, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, председатель Верховного Суда Валентина Данишевская и глава Совета судей Украины Богдан Монич.

Участники мероприятия говорили о формировании состава конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей и Этического совета, который будет оценивать добропорядочность членов и кандидатов в Высший совет правосудия (ВСП).

Костин призвал Совет судей делегировать своих представителей в Этический совет, "чтобы это не воспринималось как блокирование реформы ВСП и судебной реформы как таковой".

13 сентября Совет судей не смог это сделать, но сегодня Монич заверил, что орган "настроен выполнить этот закон и мы это сделаем".

"Хотя Совет судей и не выбрал с первого раза представителей в Этический совет, этим он не нарушил закон, и они в дальнейшем будут голосовать, пока не изберут этих лиц", – отметила Данишевская.

Костин сказал, что Этический совет должен быть сформирован не позднее начала октября.

Все участники встречи, кроме представителей органов судебной власти, которые ограничены своим статусом, согласовали совместное заявление.

В нем говорится, что участники встречи приветствуют делегирование кандидатов в состав конкурсной комиссии для проведения отбора в ВККС международными партнерами и высоко оценивают профессиональный уровень экспертов, номинированных международными организациями в первый состав Этического совета.

"Участники встречи обеспокоены тем, что Совет судей Украины не осуществил в течение тридцати дней исчерпывающие меры для надлежащей реализации требований закона №1635-IX в части делегирования кандидатов из числа судей или судей в отставке в состав Этического совета, чем отложил его формирование на неопределенное время; настаивают на скорейшем завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена ВККС Украины и начала их работы", – говорится в заявлении.

Также они сообщили, что "категорически не приемлют любые попытки поставить под угрозу имплементацию жизненно важной для Украины реформы".

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в Высший совет правосудия два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Когда Совет судей не смог избрать своих представителей, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы, а в ОП анонсировали сегодняшнюю рабочую встречу с послами G7.