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Новые правила карантина в Украине, скандал с судебной реформой, задержание российского оккупанта в Чехии. Главное за день

В Украине ввели новые правила карантина
В Украине ввели новые правила карантина
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 13 сентября.

Новые правила карантина в Украине

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление №1236, которое устанавливает карантин и противоэпидемические мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

Правительство ввело новые правила для "желтой" зоны эпидемической опасности и новую опцию для COVID-сертификата. Теперь сертификаты будут двух цветов: "желтый" – если человек получил одну дозу вакцины, "зеленый" – если человек прошел полный курс вакцинации. 

Задержание российского оккупанта в Чехии

12 сентября в аэропорту Чехии задержали россиянина Александра ФранчеттиВ ходе российской спецоперации по захвату украинского Крыма он в Севастополе руководил разведгруппой "Северный ветер", которая передавала информацию российским военным.

Сейчас, как сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, украинская сторона завершает необходимые процедуры для депортации Франчетти из Чехии. Офис генпрокурора Украины проинформировал, что украинские прокуроры обратились в минюст Чехии с запросом о выдаче Франчетти еще в августе 2020 года.

Скандал с судебной реформой

Совет судей Украины не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета, который должен оценивать добродетельность членов и кандидатов в Высший совет правосудия.

В общественной организации "Центр противодействия коррупции" заявили, что "Совет судей, подконтрольный судейской мафии, саботирует судебную реформу". 

Президент Владимир Зеленский заявил, что "не допуститблокировки главной реформы страны"16 сентября в Офисе президента пройдет рабочая встреча, в которой примут участие председатель Совета судей Богдан Монич, представители Верховного Суда, Верховной Рады, а также послы "Большой семерки". 

В ДТП в Турции пострадало более 30 украинцев

В турецком городе Мугла 13 сентября столкнулись два автобуса, один из них вез украинских туристов из Бодрума в Денизли, второй – студентов. По данным МИД Украины, 35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести.

Сущенко выдвинули кандидатом в нардепы

Партия "Европейская солидарность" официально выдвинула бывшего политзаключенного Кремля, нынешнего первого замглавы Черкасского облсовета Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты Украины по округу №197 в Черкасской области.

Клип украинского режиссера – триумфатор MTV Video Music Awards

В Нью-Йорке (США) в ночь на 13 сентября состоялась церемония награждения музыкальной премией MTV Video Music Awards 2021. В главной номинации "Лучшее видео года" победил клип на песню американского рэпера Lil Nas X Montero (all Me By Your Name). Режиссером ролика является украинка Таня Муиньо.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, ДТП, карантин, судебная реформа, Владимир Зеленский, Минздрав, Роман Сущенко, MTV Video Music Awards, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, Александр Франчетти
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