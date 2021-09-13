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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Киев завершает процедуры для экстрадиции из Чехии россиянина, участвовавшего в захвате Крыма – МИД Украины

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Франчетти 12 сентября задержали в аэропорту Чехии
Франчетти 12 сентября задержали в аэропорту Чехии
Фото: Alexander Franchetti / Facebook

Украинская сторона завершает необходимые процедуры для депортации из Чехии россиянина Александра Франчетти, который принимал участие в российской операции по захвату Крыма. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Украинская сторона в настоящее время работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине", – отметил Николенко.

Он добавил, что задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против Украины, в частности, участия в российской оккупации Крыма. 

Контекст:

Франчетти 12 сентября задержали в аэропорту Чехии. В ходе российской спецоперации по захвату украинского Крыма он в Севастополе руководил разведгруппой "Северный ветер", которая передавала информацию российским военным.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Украина, Чехия, МИД Украины, задержание, Олег Николенко
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