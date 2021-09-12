В Чехии задержали россиянина, участвовавшего в захвате Крыма, его могут депортировать в Украину

Франчетти живет в Праге около 20 лет Фото: Alexander Franchetti / Facebook

Он назвал Франчетти "героем крымской весны" и рассказал, что задержанному грозит "немедленная депортация" в Украину, где, по его словам, против россиянина выдвинуты обвинения.

Факт задержания Франчетти РБК подтвердили в посольстве России в Чехии.

В 2019 году чешский ресурс iROZHLAS писал, что Франчетти постоянно проживает в Чехии и работает фитнес-тренером. В ходе российской спецоперации по захвату украинского Крыма россиянин в Севастополе руководил разведгруппой "Северный ветер", которая передавала информацию российским военным. В Праге Франчетти живет "с начала тысячелетия".