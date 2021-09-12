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Встреча Зеленского и Путина зависит от того, согласна ли Россия говорить о Крыме – Офис президента Украины

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Зеленский и Путин встречались только раз
Зеленский и Путин встречались только раз
Фото: ЕРА

Темой возможной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина должна была бы стать деоккупация Крыма. Об этом пресс-секретарь главы Украинского государства Сергей Никифоров заявил телеканалу "Дом" в интервью, которое было опубликовано 12 сентября.

"Вы же слышали позицию российского президента – что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?" – сказал он.

По словам пресс-секретаря Зеленского, "надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины".

"Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит по большому счету от России – согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять", – объяснил Никифоров.

Он отметил, что Зеленский готов встретиться с Путиным "в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории", но не в России и не в Украине.

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

5 сентября Кулеба говорил, что украинская сторона "не прячется" от встречи Зеленского и Путина и готова к ней, но "создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи".

Зеленский 10 сентября заявлял, что надеется на предметную встречу с Путиным, результатом которой станет обмен удерживаемыми лицами.

Теги: Владимир Путин, Крым, оккупация, переговоры, Владимир Зеленский, саммит, Офис президента Украины, встреча, Сергей Никифоров
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