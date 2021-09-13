В Турции попал в аварию автобус с украинскими туристами, есть погибший и раненые

В другом автобусе ехали студенты. Водитель одного из автобусов скончался на месте происшествия.

Более 35 человек пострадали, их доставили в больницы Муглы и Денизли. Агентство Demirören уточнило, что состояние трех пострадавших студентов оценивается как тяжелое.

Авария произошла около 7.30 по местному времени на 13-м километре трассы Мугла – Денизли. У водителя туристического автобуса, в котором находился 41 турист, Азиза Чаглара случился сердечный приступ в момент движения.

На место происшествия отправили бригады медиков, полицию и пожарных. Движение по трассе контролируется на одной полосе, добавило Anadolu.

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил "РБК-Украина", что информация о ДТП уточняется.