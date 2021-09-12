В Киеве пьяный водитель Audi въехал в автомобиль полиции, патрульных госпитализировали

Уровень алкоголя в крови водителя Audi превышал допустимый в 13 раз Фото: Патрульна поліція Києва / Facebook

Дорожная авария произошла около 4.00 утра на бульваре Леси Украинки.

"Патрульные остановились на светофоре, ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар в заднюю часть служебного [автомобиля] Toyota. Инспекторов, которые находились в автомобиле, госпитализировали медики", – сообщили в полиции.

Уровень алкоголя в крови водителя Audi составлял 2,67 промилле, это превышает разрешенный уровень в 13 раз, пояснили полицейские.

Патрульные составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшей квалификации действий водителя Audi.