В Житомире в ДТП погиб пациент, которого везла "скорая"

ДТП случилось на проспекте Мира
Фото: zhitomir.info
11 сентября в Житомире произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи, есть погибший. Об этом "Общественному" сообщил пресс-офицер патрульной полиции Житомирской области Игорь Иванюк.
"В результате ДТП погиб человек, которого перевозил спецавтомобиль медицинской помощи", – сказал он.
Телеканал отмечает, что авария произошла около 10.00 на проспекте Мира. "Скорая" столкнулась с автомобилем Volkswagen Passat.
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