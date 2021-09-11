В Житомире в ДТП погиб пациент, которого везла "скорая"

ДТП случилось на проспекте Мира Фото: zhitomir.info

"В результате ДТП погиб человек, которого перевозил спецавтомобиль медицинской помощи", – сказал он.

Телеканал отмечает, что авария произошла около 10.00 на проспекте Мира. "Скорая" столкнулась с автомобилем Volkswagen Passat.