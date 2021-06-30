В Киеве задержан мужчина, ударивший ножом врача "скорой"

Мужчина (на фото), по данным следствия, ударил врача ножом в живот Фото: Поліція Києва / Facebook

В полиции получили сообщение от врача о том, что на улице Генерала Жмаченко во время конфликта ранен работник скорой медицинской помощи.

Правоохранители установили, что в квартире между матерью и сыном, находившимся в нетрезвом состоянии, возник конфликт, в ходе которого женщина вызвала скорую помощь.

Фигурант, увидев врачей, подошел к одному из медицинских работников и ударил ножом мужчину в живот, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшего госпитализировали. Работники сектора криминальной полиции задержали подозреваемого. Задержанный – 47-летний ранее не судимый киевлянин.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту сообщили о подозрении, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.