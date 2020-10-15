В Киеве оборвался лифт с медиками скорой помощи

Жизнь медиков и родственников больного, которые оказались в падающем лифте, спасла система аварийного торможения, сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

В Киеве 14 октября в одном из многоэтажных домов оборвался лифт с медиками скорой помощи. Об этом в Facebook сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

Инцидент произошел в Днепровском районе столицы, куда по вызову выехала бригада экстренной медицинской помощи.

Машину "скорой" по указанному адресу встретили мать больного и 10-летняя дочь. Вместе с медиками они сели в лифт и стали подниматься на восьмой этаж. Добравшись до пятого этажа, лифт начал падать вниз.

"К счастью, на втором этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился. Пока спасатели через узкую щель извлекали медиков и сопровождающих из клети, на вызов выехала другая бригада и предоставила необходимую экстренную помощь пациентке", – говорится в сообщении.