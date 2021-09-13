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В Сумской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, пострадали дети

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Автомобиль ВАЗ 2109 выехал на встречную полосу без включенных фар
Автомобиль ВАЗ 2109 выехал на встречную полосу без включенных фар
Фото: su.npu.gov.ua

В поселке Николаевка Сумской области на автодороге Батурин – Конотоп – Сумы произошла дорожная авария, трое несовершеннолетних детей получили травмы. Об этом сообщили в пресс-центре Национальной полиции в Сумской области 12 сентября.

Правоохранители предварительно установили, что автомобиль ВАЗ 2109, которым управлял 32-летний мужчина, выехал на встречную полосу без включенных фар и столкнулся с грузовиком MAN.

"Оба автомобиля получили значительные механические повреждения", - указали в полиции.

Водитель MAN и пассажиры автомобиля ВАЗ получили травмы различной тяжести. Троих детей возрастом 12, 10 и четыре года доставили в Сумскую областную клиническую больницу.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: ДТП, Сумы, автомобили, полиция, авария, Сумская область, дети, Конотоп, уголовное производство, грузовик, пассажиры, травмы
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