В Сумской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, пострадали дети

Автомобиль ВАЗ 2109 выехал на встречную полосу без включенных фар Фото: su.npu.gov.ua

Правоохранители предварительно установили, что автомобиль ВАЗ 2109, которым управлял 32-летний мужчина, выехал на встречную полосу без включенных фар и столкнулся с грузовиком MAN.

"Оба автомобиля получили значительные механические повреждения", - указали в полиции.

Водитель MAN и пассажиры автомобиля ВАЗ получили травмы различной тяжести. Троих детей возрастом 12, 10 и четыре года доставили в Сумскую областную клиническую больницу.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.