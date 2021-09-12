Водитель, спровоцировавший массовое ДТП в Киеве, был пьян – полиция

"Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля Honda Accord, двигаясь в направлении города Обухов, совершил столкновение с попутным автомобилем Кiа, после чего указанные транспортные средства выехали на встречное направление. В результате эти два авто столкнулись с автомобилями Jeep, Škoda, Hyundai, Honda и двумя Volkswagen", – говорится в сообщении.

Ранее было известно о столкновении девяти машин.

По данным полиции, среди пяти пострадавших в результате массового ДТП – 11-летний ребенок. Всех госпитализировали.

"Правоохранители провели освидетельствование на содержание алкоголя водителя автомобиля Honda Accord на приборе Drager, который показал 1,7 промилле алкоголя", – подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, допустимый уровень алкоголя (0,2 промилле) оказался превышен более чем в восемь раз.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.